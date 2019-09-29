تراند اليوم : سما المصري وصورة من زفافها وصدرها “لبرا” – صورة

نشرت الرقاصة المصرية سما المصري صورة ارتدت فيها فستان الزفاف وقالت إنها من حفل زفافها ولم تذكر اسم طليقها، وكانت أكدت مع المذيعة المصرية بسمة وهبة حين حلت ضيفة على برنامج “شيخ الحارة” أنها تزوجت لمرة واحدة بشكل رسمي وانفصلت.

وكتبت تعليقًا على الصورة: “صورة فرحي ياجدعااان من زمااان قبل الانفصال…مايستاهلش المهلبيه دي…..يااااه ومضي قطار العمر اهيئ اهيئ اهيئ”

البعض علّق على صدرها الذي ظهر واضحًا، وقال أخدهم: “ليه صدرك كلو لبرا كدة؟” لكنها كالعادة لم ترد وتركت كل التعليقات السلبية والمسيئة بحقها.