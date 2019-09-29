راغب علامة يعيد البلوك لاحلام في برنامج أحلى صوت

المنافسة تشتد ما بين الفنان اللبناني راغب علامة و الإماراتية أحلام، في برنامج أحلى صوت في موسمه الجديد، و ذلك بعد إضافة خاصية البلوك أي يحق لكل واحد منهم منع زميل له من الحصول على حق ضم أحد المواهب، و قد استخدمته أحلام ضد راغب مؤخراً.

ولكن يبدو أن الحرب لم تنته بينهما في الموسم الخامس، فقام راغب علامة في الحلقة الثانية من البرنامج، استخدام خاصية البلوك ضد أحلام لمنعها من ضم الموهبة التونسية نهى رحيم لفريقها ، وعلقت قائلةً :" لا صلح بيننا"، ليرد عليها قائلاً :" لا صلح ولاتطاول بيننا".

يشار الى أن في أول حلقات البرنامج، استخدمت أحلام خاصية البلوك ضد راغب علامة، وضمت الموهبة السعودي إبراهيم مشولي لفريقها و منعته عن راغب، منوهً أن إدارة البرنامج أضافت خاصية البلوك في الموسم الخامس للمرة الأولى لزيادة المنافسة والإثارة بين أعضاء التحكيم، ويحق لكل واحد منهم منع زميل له من الحصول على حق ضم أحد المواهب، وفقاً لموقع في الفن.

يذكر أن منافسات الموسم الخامس انطلقت في 21 سبتمبر الماضي، و‎يشهد الموسم الخامس تعديلات على مستوى أسماء لجنة التحكيم، بحيث الظهور الأول للنجمين راغب علامة وسميرة سعيد ضمن أعضاء لجنة التحكيم بدلاً من عاصي الحلاني واليسا، بينما استمر من أعضاء الموسم الماضي الفنانة أحلام والفنان محمد حماقي.