الاعلامية ريّا أبي راشد تفاجئ ممثل أمريكي

نشرت اللبنانية ريّا أبي راشد، عبر حسابها الشخصي على منصة الإنستغرام مقطع فيديو قصير، يظهر فيه غنائها لممثل أمريكي مشهور و تهنئته بمناسبة عيد ميلاده أمام مجموعة من الصحفيين أثناء تواجده في موقع تصوير.

وظهر في الفيديو غناء الإعلامية اللبنانية ريّا أبي راشد، للممثل الأمريكي ومغني راب ويل سميث بمناسبة ذكرى عيد ميلاده الـ 51، و قد بدا على ملامحه ردة فعله المفاجأة و تأثره بالتهنئة، حيث تفاعل المتابعين معها و أبدى عدد كثير من الأشخاص إعجابهم الشديد بالفيديو.

فخلال تواجدها بالعرض الخاص لفيلم "Gemini man" في سافوي بودا كاستل/ بودابست من بطولة الممثل ويل سميث، فاجأته أثناء التحدث معه لإجراء مقابلة صحفية، بالغناء له بمناسبة عيد ميلاده.

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وكانت أبي راشد تغني بعفوية و فرح، إلى جانب النجم الأمريكي المشهور و الصحافيين، و علقت على مقطع الفيديو قائلةً :"أشعر بالحرج الشديد من صوتي في الغناء.. لكنني أفعل أي شيء لأجلك عزيزي ويل سميث عيد ميلاد سعيد أنت الأفضل"، وفقاً لموقع lbc

ريّا مذيعة لبنانية و تعتبر أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج "سكووب" في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب.