تركي آل الشيخ يتحدث عن مقتل عبد العزيز الفغم، ماذا قال؟

تحدث تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن مقتل اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأحد 29 سبتمبر 2019 .

وقال آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :" الله يرحمك يابطل عشرة سنين لم أرى منك إلا كل خير وإخلاص ، كنت معي على الهاتف اليوم وتضحك وتتكلم عن الرياض ، رحمك الله رحمك الله يا ابوعبدالله الحمدالله على قضاءه وقدره غير مستوعب اني لن اراك بعد اليوم!.

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وقال إعلام رسمي سعودي، الأحد، إن الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، قتل بجدة إثر خلاف شخصي.

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وأفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، أن "اللواء عبدالعزيزالفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين قتل بإطلاق نار إثر خلاف شخصي في جدة"، دون تفاصيل أكثر.

فيما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم، بيانا أمنيا لشرطة مكة المكرمة، كشف أن اللواء الفغم كان في زيارة لصديقه تركي السبتي بمحافظة جدة، قبل أن يتطور نقاشه مع صديق لهما يدعي ممدوح آل علي ويطلق النار عليه.

وأكد البيان أن "الجهات الأمنية تعاملت مع الجاني، الذي بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، مما أدى إلى مقتل الجاني على يد قوات الأمن".

وأوضح أن الفغم توفي بعد نقله للمستشفي، فضلا عن إصابة صديقه وعامل فلبيني، و5 من رجال الأمن، تم نقله للمستشفي للعلاج.