الإعلان رسمياً عن وفاة الفنان المسرحي سامي عبد الحميد

أعلنت وسائل إعلان عراقية وأردنية اليوم الأحد 29 سبتمبر 2019 عن وفاة الفنان المسرحي العراقي سامي عبد الحميد عن عمر يناهز 91 عاماً وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

والفنان سامي عبد الحميد، هو كاتب وممثل ومخرج من مواليد مدينة السماوة عام 1928، حاصل على ليسانس الحقوق ودبلوم من الأكاديمية الملكية لفنون الدراما في لندن وماجستير في العلوم المسرحية من جامعة اورغون الولايات المتحدة. رئيس اتحاد المسرحيين العرب وعضو لجنة المسرح العراقي، وهو أستاذ متمرس في العلوم المسرحية بكلية الفنون الجميلة في جامعة بغداد.

ومنذ العام 1956، شارك عبد الحميد في عدة أفلام ومسرحيات منها "النخلة والجيران" للمخرج المسرحي الراحل قاسم محمد، إضافة إلى مشاركته في عدة مهرجانات مسرحية عربية ودولية ممثلا ومخرجا أو ضيفا، كما حصل على العديد من الجوائز والأوسمة منها جائزة التتويج من مهرجان قرطاج، ووسام الثقافة التونسي من رئيس جمهورية تونس، إضافة إلى جائزة الإبداع من وزارة الثقافة والإعلام العراقية وغيرها.

وكتب الفنان سامي عبد الحميد عشرات البحوث أبرزها "الملامح العربية في مسرح شكسبير"، وله عدة مؤلفات في الفن المسرحي، إضافة إلى إخراجه اعمالا مسرحية منها ثورة الزنج، ملحمة كلكامش، وغيرها.

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ونعت الاوساط الفنية المحلية والعربية، عميد المسرح العراقي الذي توفي صباح اليوم في العاصمة الأردنية عمان بعد صراع من المرض.

وقال نقيب الفنانين جبار جودي في تصريح صحفي، ان "رحيل عبد الحميد خسارة كبير للفن العراقي والعربي".

وأضاف، ان "مراسيم تشييع جثمان الفنان الراحل ستكون من كلية الفنون الجميلة ببغداد في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم".