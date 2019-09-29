شاهد: الاغنية الختامية لمهرجان الجونة بعنوان "سقفة"

نشرت شركة طيارة للإنتاج الفني عبر منصة اليوتيوب، الأغنية الختامية لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي بعنوان "سقفة" من غناء وكلمات الملحن أحمد الروبي، و بمشاركة نخبة من الفنانين المصريين.

أغنية "سقفة" من إنتاج شركتا طيارة للإنتاج الفني و صورلي للتصوير، من تأليف و غناء أحمد الروبي، حيث حققت الأغنية نجاحاً كبيراً على منصة اليوتيوب منذ طرحها و تصدرت قائمة الـ Trending.

و يذكر أن الفنانة يسرا غابت لأول مرة عن كليب مهرجان الجونة، رغم انه في الدورة الأولى شاركت في غناء "3 دقات"، و في الدورة الثانية شاركت في أغنية "العالم جونة"، أما سميح و نجيب ساويرس أحد أكبر رجال الأعمال في مصر ظهروا للمرة الأولى في الفيديو.

تم تصوير الفيديو خلال أيام فعاليات المهرجان، حيث شارك فيه نخبة من الفنانين، أبرزهم :" هند صبري و ليلى علوي، تارا عماد، أحمد داش ، جميلة عوض، تامر حبيب، هنا وحلا ورشا شيحة، شيرين رضا، رايا أبي راشد، إنجي كيوان، خالد أنور، ياسمين غيث، باسل الزارو، شريف نور الدين، شيرين حمدي، لقاء الخميسي، كندة علوش، إلهام شاهين، نور ونيقولا معوض، رشا مهدي، سارة عبد الرحمن، ليلى علوي، إنجي وجدان، صبا مبارك، إنجي المقدم، خالد الصاوي، أروى جودة، شادي ألفونس، خالد منصور.

Advertisements

و يشار الى أن خلال افتتاح المهرجان قد قدمت الفنانة السورية فايا يونان أغنية "بنلف نلف"، و جاءت رثاءً لجميع النجوم و رواد الوسط الفني المصري الذين تغيبهم الموت و رحلوا عن الحياة، و كانت قد أبدعت الفنانة فايا يونان في أدائها، وفقاً لموقع في الفن.

ويذكر أن فاعليات الدورة الثالثة من الجونة السينمائي الدولي، انطلق الخميس الماضي، و انتهت الجمعة 27 سبتمبر، و هو مهرجان سينمائي سنوي يعقد في مدينة الجونة بمدينة الغردقة.