شاهد فجر السعيد تطل لأول مرة خلال وعكتها الصحية

أطلت الإعلامية الكويتية فجر السعيد لأول مرة منذ وعكتها الصحية التي استمرت لوقت طويل وظهرت في المشفى التي تتلقى فيها العلاج برفقة مسؤول كويتي جاء لزيارتها ، وجاءت الصورة التي نشرتها فجر السعيد على حسابها في تويتر بعد زيارة قام بها الشيخ ناصر المحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي سابقًا، حيث أعربت عن سعادتها بزيارته التي رفعت من روحها المعنوية.

وأشارت السعيد إلى أن الشيخ ناصر المحمد حرص على متابعة حالتها الصحية مع الطاقم الطبي بأكمله وأبدى لهم بعض التوصيات، لافتة إلى أنها أحست بقربها من العودة للكويت بعد رؤيته وفقاً لإرم نيوز.

وكتبت فجر في تغريدتها قائلة: ’’سعادتي لا توصف برؤية سمو الشيخ ناصر المحمد، الله يحفظه رفع معنوياتي بحرصه الشديد على سؤال الطاقم الطبي كله عن حالتي الصحية وتوصياته لهم، زرع في قلبي سعادة لا توصف حسيت إني اقتربت من الكويت برؤية سموه‘‘.

وفي تغريدة أخرى شاركت فجر السعيد متابعيها صورة للشيخ ناصر المحمد، أثناء تواجده مع الطاقم الطبي، موجهة له الشكر على موقفه الذي قام به تجاهها.

وقالت في تغريدتها الثانية: ’’صورة لسمو الشيخ ناصر المحمد مع الطاقم الطبي الذي أشرف على علاجي الدكتور الكسندر رو Alexander RAULT والدكتور سيرج وسعادة سفير الكويت في فرنسا سامي سليمان‘‘.

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وأضافت ’’السعيد‘‘ قائلة: ’’شكرًا سمو الشيخ ناصر المحمد على زيارتك عنوتك لي على راسي طويل العمر‘‘.

وكانت فجر قد أوضحت في مداخلة هاتفية لها في الثالث من سبتمبر الجاري أنها لم تفق من الغيبوبة إلا قبل 3 أيام فقط من خروجها من العناية المركزة، وتم نقلها إلى الملاحظة، ولكنها ما زالت غير قادرة على المشي حتى الآن، بسبب وجود عملية مفتوحة، وتحتاج إلى شهرين لكي يتمكن الأطباء من إغلاقها.

وكانت فجر سعيد قد انتقلت لتلقي العلاج في فرنسا أوائل آب الماضي بعد إجرائها عملية جراحية بأحد مستشفيات الكويت أدت مضاعفاتها إلى تداعيات صحية خطيرة أثرت على الوظائف الحيوية للجسد.