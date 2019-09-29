شاهد فنان لبناني يمنحه القدر فرصة أخرى نجاةً من الموت

استطاع الفنان اللبناني وديع الشيخ أن ينجو بحياته من الموت بعد إصابته بعدة رضوض بسبب حادث وقع خلال تصوير أحد حلقات برنامج لبناني على القناة الرسمية اللبنانية OTV، مع الفنان وسام صباغ.

وأثناء تصوير وديع الشيخ لفقرة رجوب ’’الجي سكي‘‘، وهي هوايته المعتادة وقع من ’’الجي سكي‘‘ ما تسبّب بدخوله إلى المستشفى لساعات لإجراء الفحوصات الطبية.

ونشرت قناة OTV، مقطع فيديو للفنان اللبناني وديع الشيخ أثناء تواجده في المستشفى تحت إشراف الطبيب، وذلك بعد أن غدرت به أمواج البحر وألقت به للأعماق وفقاً لإرم نيوز.

وكشفت الإسعافات الأولية والفحوصات التي أجراها وديع الشيخ برفقة فريق برنامج ’’خدني معك‘‘، عن معاناته من رضوض في مختلف أنحاء جسمه.

Advertisements

يُذكر أن وديع الشيخ، أثار الجدل قبل قرابة الشهرين بسبب إهانته لعسكري لبناني قام بتوقيفه وهو في طريقه لإحياء الحفل بالعاصمة بيروت، ما أثار جدلًا واسعًا واعتبرالبعض ما حدث أمرًا غير مقبول، وقام الفنان اللبناني بالرد على تلك الاتهامات.