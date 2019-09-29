هذا ما قاله راشد الماجد بشأن مقتل حارس الملوك السعودي

عبر الفنان السعودي راشد الماجد عن حزنه وأسفه بشأن مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز وخلفه ولي العهد محمد ونشر عبر حسابها في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" نعياً للفقيد.

و غرد الماجد بالقول: "‏أتقدم بخالص العزاء والمواساة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولي العهد الأمين والشعب السعودي كافة في وفاة إبن الوطن البار ‎عبدالعزيزالفغم رحمه الله وإلى أسرة الفقيد سائلا المولى عز وجل أن يرحمه برحمته ويُسكنه فسيح جناته، وإنا لله و إنا إليه راجعون".

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وقُتل صباح اليوم الأحد، الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان، على يد أحد أصدقائه بسبب خلاف شخصي بينها، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية في رواية رسمية طرحتها الشرطة السعودية.

وكان الراحل اللواء الفغم، حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبد العزيز وفقاً لوكالة سبوتنيك.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، في منتصف العام 2017، أمرا ملكيا بترقية حارسه الشخصي عبد العزيز الفغم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.