تراند اليوم : أحلام: أتبع سياسة هيفا وهبي – فيديو

تحدثت الفنانة الإماراتية أحلام عن زميلتها الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، وقالت أنها تتبع سياستها الآن، وتسير على نهجها في التعامل مع مجريات الأمور من حولها.

قالت أحلام: (هيفا إنت مافي منك وخليكي هيك، ما تسمعي ولا تفتحي عيونك لأي حد، أنا هلأ بتبع سياستك كمان، عنجد بتبع سياسة هيفا وخلاص، اللي بيحكي يحكي واللي يتكلم يتكلم واللي بيحب على راسي من فوق واللي ما بيحب سلامته).

كانت هيفا تحدثت عن علاقتها بأحلام، وقالت عن سبب حبهما لبعضهما البعض: (الحب من عند الله، هي إنسانة صادقة وتعرف كيف تعبر عن حبها بصوت عالِ، ولا تقول إلا ما تشعر به في قلبها فقط).

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