شاهد: من هي لين زيدان زوجة طوني فرنجية في عرس اليوم

انطلقت اليوم السبت، حفل زفاف النائب طوني فرنجية في إهدن، حيث ضج قصر الرئيس الراحل سليمان فرنجية بالمهنئين، وخطفت العروس لين زيدان الأنظار بإطلالة ملكية.

واختارت العروس لين زيدان فستانها الأبيض بتوقيع المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب، تميّز بالأناقة والبساطة معاً وتفرّد بتطريزه الفخم بالحبات الفضية.



وجاءت طرحة العروسة مزخرفة ومطرزة أعطت الفستان طابعاً ملكياً فريداً، خصوصاً مع اعتماد العروس تسريحة شعر مرفوعة من الأمام، بالاضافة إلى اكسسوارت ثمينة في مناطق مختلفة من الجسد.

وفي وقت سابق، انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً عديدة للعروسين التقطت قبل ساعاتٍ من حفل الزفاف، وتميزت العروس بإطلالة ملكية أبهرت متابعي العروسين.

يُذكر أن لين زيدان هي إبنة رجل الأعمال محمد زيدان من مدينة صيدا، وهو رئيس مجلس إدارة السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي.