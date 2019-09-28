فيديو كامل: أصوات رائعة في برنامج ذا فويس 2019 ومنافسة بين المدربين

تباينت تعليقات متابعي الحلقة 2 الثانية من برنامج ذا فويس 2019 ( بث مباشر الان )، حيث اعتبر البعض الانطلاقة قويّة وبين آخرين وجدوها ليست بالقدر الذي أثارته الدعايات التي سبقت عرضه على شاشة ام بي سي. مشاهدة الحلقة كاملة اضغط هنـــا

ويتواجد في لجنة التحكيم لهذا الموسم الفنان راغب علامة والاماراتية أحلام، حيث يعول البعض على ما قد يثيرانه من أجواء "أكشن" ترفع من نسب المشاهدة، تستهدف جمهورا شارف على الشعور بالملل من برامج الهواة، ولم تعد تبهره حتى المواهب الجبّارة.

وكشفت مصادر فنية أن الجمع بين راغب وأحلام في البرنامج كان الهدف منه واضحاً، استعادة أجواء ال حماس والإثارة في "أراب أيدول"، كما هو الحال في المواسم السابقة من برنامج اراب ايدول.

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وكانت مفاجأة البرنامج الفنانة سميرة سعيد، فبدت هادئة، أنيقة، مبتسمة، ولم تبذل أي جهد لخطف الأضواء لكنها خطفت الأضواء بامتياز بحضورها الآسر، وحصدت إجماعاً على أنّها ستكون واحدة من أهم عناصر قوّة هذا الموسم.

وبدا هناك انسجام واضح بين الفنانة سعيد والفنان محمد حماقي، حيث أضاف حماقي في هذا الموسم عنصر "الدون جوان" والذي يغري المشتركات بباقة زهور، ويفوز في أغلب الأحيان عندما يستدير وزملاؤه ليخطف موهبة تختاره دون سواه.

يشار إلى أن مشاهدي برنامج ذا فويس 2019 وغيره من البرامج الغنائية، اعتادوا على الأصوات الجميلة، وبات إبهارهم مهمة صعبة، لا يرضيها سوى مسرحيات متّفق عليها مسبقاً بين المدرّبين.

نترككم الآن مع مشاهدة الحلقة 2 من برنامج ذا فويس 2019 بث مباشر، نقلا عن فناة ام بي سي الأولى وكذلك على موقع القناة شاهد نت، متابعة طيبة نتمناها لكم.