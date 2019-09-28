مشاهدة مباراة الرجاء الرياضي ضد النصر الليبي بث مباشر اليوم

يواجه اليوم السبت على استاد المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة المغرب الرجاء الرياضي ضد نظيره النصر الليبي، في إطار منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا

ويسعى مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون لفريق الرجاء الرياضي لفرض سيطرته على منافِسه الآخر حتى يتمكن من التأهل للمنافسات التالية بدور الـ 16، مستغِلًا في ذلك فوزه على النصر الليبي في مباراة الذهاب والتي فاز فيها بنتيجة 3 – 1، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب بتروسبورت في العاصمة المصرية القاهرة.

وتقدم لكم وكالة سوا الاخبارية لعشاق الدوري أبطال أفريقيا بث مباشر مباراة الرجاء الرياضي ضد النصر الليبي والقنوات الناقلة، وفق ما أعلن عنها موقع كورة.

تبُث مباراة الرجاء البيضاوي والنصر الليبي قناة المغربية الرياضية، حيث تقدم القناة تحليلًا للمباراة قبل انطلاقها، وتعرض التشكيل النهائي لكلا الفريقين قبل انطلاق أحداث اللقاء بين الفريقين.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة العودة بين الرجاء الرياضي ضد نظيره النصر الليبي مساء اليوم السبت الساعة 9:00 بتوقيت فلسطين ومكة المكرمة 8:00 بالتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والعاصمة الليبية طرابلس.