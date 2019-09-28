فيلم علاء الدين بطولة الممثل مينا مسعود كامل مدبلج مصري

تحدث الفنان الكندي المصري مينا مسعود خلال برنامج "معكم منى الشاذلي" عن كواليس عمله الأول في هوليوود من خلال فيلم علاء الدين، والذي حقق من خلاله نجاح كبير.

ووقع اختيار شركة ديزني عليه قبل عامين، ليلعب بطولة النسخة الحية من فيلم الرسوم المتحركة الشهير "علاء الدين"، لتبدأ معه رحلته إلى العالمية. فيلم علاء الدين في الأسفل

فيلم "علاء الدين" من انتاج ٢٠١٩، وصوّر في الأردن، وهو من إخراج غاي ريتشي، وشارك في بطولته مينا مسعود، ونعومي سكوت، وويل سميث، ومروان كنزاري.

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بدأ عرض الفيلم في الولايات المتحدة في 24 مايو 2019، وحقق الفيلم إيرادات واسعة، بينما اختلفت الآراء هو معجب وناقد للنسخة الجديدة.

قدم مينا مسعود قبل انطلاقته العالمية من خلال ديزني، عدد من الأدوار الصغيرة، كان أهمها دور "طارق القصار" في المسلسل التلفزيوني جاك رايان، وشارك في الموسم الأول من مسلسل "نيكيتا" وأدى الأداء الصوتي في لعبة "واتش دوغز 2".

ولد مينا مسعود في 17 سبتمبر 1991، أي أنه يتبع برج "العذراء"، وهو من مواليد القاهرة لأبوين مصريين من المسيحيين الأقباط، هاجر مع أسرته وهو فى الثالثة من عمره، ونشأ في مدينة أونتاريو بكندا، ولديه شقيقتين أكبر سنا، ومن المعروف عنه أنه من أنصار النباتية.