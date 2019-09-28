شاهد: أستاذة جامعية تحمل رضيع إحدى الطالبات خلال المحاضرة

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمعلمة تقوم بحمل الطفل أثناء شرحها للدرس، حيث حملت طفل إحدى طالباتها أثناء الحصة التدريسية لتتمكن الأم من كتابة الملاحظات.

وتعرضت طالبة في جامعة جورجيا لموقف محرج عندما اضطرت لإحضار طفلها معها إلى أحد الدروس، لتقوم معلمتها بحمل الطفل أثناء شرحها للدرس.

قامت أستاذة في مدينة لورينسفيل بولاية جورجيا الأمريكية، بحمل طفل إحدى طالباتها أثناء الحصة التدريسية لتتمكن الأم من كتابة الملاحظات.

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وبحسب ماصرحت به المعلمة إلى أن الطالبة اتصلت بها في وقت متأخر ليلة المحاضرة لتخبرها بتغيب المربية وعدم قدرتها على الحضور، لتسأل المعلمة حول إمكانية جلب الطفل معها إلى الحصة، فوافقت المعلمة.

كن أثناء المحاضرة ظل الطفل يتحرك، وكان من الصعب على الطالبة حمل ابنها والكتابة في الوقت نفسه، واستمرت والدته بكتابة المحاضرة دون أي مشاكل، وقالت المعلمة بأنها تتفهم الموقف كونها والدة.

لتطلب منها المعلمة إعطائها الطفل، لتأخذ معطفا أبيض، لتستخدمه لربط الطفل على ظهرها، لتقوم بعدها بمتابعة شرح الدرس، لينام الطفل على ظهر المعلمة التي استمرت بشرح الدرس.