خبراء فلك: عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض اليوم

أفادت مصادر إعلامية، بأن خبراء فلكيون توقعوا حدوث عاصفة مغناطيسية خفيفة اليوم السبت 28 / 9 / 2019 وهي اضطراب مؤقت في مجال الأرض المغناطيسي.

ووفق موقع روسيا اليوم، فقد توقع علماء فلك في مختبر الأشعة السينية الفلكية للشمس في معهد الفيزياء التابعة لأكاديمية العلوم الروسية أن تتأثر الأرض بالعاصفة المغناطيسية عند الساعة الثالثة فجرا وتستمر حتى الثانية عشرة بتوقيت العاصمة موسكو.

وأشار الخبراء إلى أن احتمال حدوث هذه العاصفة المغناطيسية يقدر بـ40%، موضحين أنه "حال بلغ تحفيز الغلاف المغناطيسي للأرض يوم السبت المستوى الذي يطلق عليه عاصفة، فيمكن وفقا للتصنيف الدولي أن يكون مستواها G1 (عاصفة خفيفة)".

يذكر أن التصنيف الدولي يتكون من خمسة مستويات، المستوى الخفيف يمكن أن يسبب خللا في عمل الشبكات الكهربائية، ويؤثر في طرق هجرة الطيور والحيوانات، فيما المستويات الأعلى، يمكن أن تسبب عطلا في نظم الاتصالات بالموجات القصيرة واضطرابا في أنظمة الملاحة وكذلك انقطاع التيار الكهربائي في الشبكات الصناعية.

وفي شهر أبريل من العام 2019، ذكر موقع فرانس 24 أن علماء الفلك يستعدون لعاصفة شمسية قد تدمر وسائل الاتصالات والتكنولوجيا على الأرض لسنوات قادمة وقد تعرض الأرض نفسها لخطر كبير، مشيرا إلى أن العاصفة قد تكون على مستوى من القوة قادر على تدمير الغلاف الغازي للأرض، غلاف الأوزون، وجعلها عرضة لكافة أنواع الأشعة القاتلة كالأشعة فوق البنفسجية.