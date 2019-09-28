شاهد: رقص حلا شيحة يثير الجدل في حفل عمرو دياب

تداول العديد من موقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، مقطع فيديو للفنانة حلا شيحة وهى ترقص على أنغام أغنية للفنان عمرو دياب في الحفل الذي أقيم على هامش مهرجان الجونة السينمائي.
وأثارت الفنانة المصرية جدلًا واسعًا بسبب رقصها، حيث علق عدد من جمهورها على الفيديو بشكل سلبى خاصة أنهم لم يتوقعوا منها هذا التغيير، حيث كان بصحبة حلا شيحة فى الفيديو، كل من المخرج محمد سامى، وزوجته الفنانة مى عمر، اللذين تفاعلا أيضًا مع الأغنية.
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#مي_عمر و #حلا_شيحة و محمد سامي من حفل عمرو دياب ليلة امس في الجونه.. . . تغطية حفل عمرو دياب موجوده في الستوري شوفها وحطيتها ليكم هايلايت كمان♥️ . . . ، . / / / / / / #مهرجان_الجونة_السينمائي #alshiaka_magazine #هنا_الزاهد #احمد_عز #عمرو_يوسف #مشاهير #مشاهير_مصر #ايمي_سمير_غانم #مشاهير_العرب #احمد_فهمي #تامر_حسني #شيرين_عبدالوهاب #مهرجان_الجونة #امير_كرارة #احمد_حلمي #محمد_حماقي #كريم_عبد_العزيز #نادين_نسيب_نجيم #دنيا_سمير_غانم #دينا_الشربيني #محمد_رمضان #gff19 #مهرجان_الجونه_السينمائي #الجونة_السينمائي #الجونة #محمد_سامي #حلا_شيحه #شيرين_رضا.
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كان أول مسلسل حلا شيحة مع الفنان حسين فهمي كلمات، كان فيلم ليه خلتني أحبك هو أول افلامها ثم بعد ذلك السلم والثعبان ثم اللمبي الذي حقق نجاحا كبيرا.
عملت في فيلم عريس من جهة امنية امام الفنان عادل امام ، ثم ارتدت الحجاب وظهرت بالحجاب مع الفنان عامر منيب في فيلم كامل الأوصاف.