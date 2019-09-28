شاهد: رقص حلا شيحة يثير الجدل في حفل عمرو دياب

تداول العديد من موقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، مقطع فيديو للفنانة حلا شيحة وهى ترقص على أنغام أغنية للفنان عمرو دياب في الحفل الذي أقيم على هامش مهرجان الجونة السينمائي.

وأثارت الفنانة المصرية جدلًا واسعًا بسبب رقصها، حيث علق عدد من جمهورها على الفيديو بشكل سلبى خاصة أنهم لم يتوقعوا منها هذا التغيير، حيث كان بصحبة حلا شيحة فى الفيديو، كل من المخرج محمد سامى، وزوجته الفنانة مى عمر، اللذين تفاعلا أيضًا مع الأغنية.

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كان أول مسلسل حلا شيحة مع الفنان حسين فهمي كلمات، كان فيلم ليه خلتني أحبك هو أول افلامها ثم بعد ذلك السلم والثعبان ثم اللمبي الذي حقق نجاحا كبيرا.

عملت في فيلم عريس من جهة امنية امام الفنان عادل امام ، ثم ارتدت الحجاب وظهرت بالحجاب مع الفنان عامر منيب في فيلم كامل الأوصاف.