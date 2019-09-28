شاهد: ممثل عربي يؤدي شخصية صدام حسين في فيلم سينمائي

يؤدي الممثل المصري، سيد بدرية، شخصية الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، في فيلم هوليوودي، حيث رفض الكشف عن تفاصيل العمل السينمائي المرتقب.

وقال بدرية المقيم بالولايات المتحدة في تصريح صحفي، إنه "لحين انتهائي من التصوير فسوف أعلن كافة التفاصيل حول العمل ككل"، بحسب موقع "السومرية نيوز".

وشارك سيد بدرية عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورا له وهو في ماكياج صدام حسين، ضمن أحداث الفيلم الجديد، وكتب معها: "مفاجأة الموسم السينمائي سيد بدرية يلعب مهيب الركن، البطل صدام حسين".

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وتم الانتهاء من تصوير الفيلم، ومن المقرر عرضه تزامنا مع العيد القومي للصين خلال شهر فبراير/شباط عام 2020، ويشارك في بطولته الكثير من نجوم الصين المعروفين، منهم يانغ يانغ وميا موكي.

وكانت آخر مشاركات سيد بدرية السينمائية في هوليوود، مع نجم أفلام الحركة، جاكي شان، في بطولة فيلم "Vanguard"، الذي يتناول موضوعا حول كيفية القضاء على الإرهاب في العالم.