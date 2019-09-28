أعلنت مصادر مصرية رسمية، يوم السبت 28 / 9 / 2019 عن تفاصيل مرض الفنان احمد وفيق الذي خضع لعملية جراحية في إحدى الدول العربية خلال الساعات القليلة المنصرمة.

ونقلت المصادر عن نقابة المهن التمثيلية تأكيدها، أن الفنان أحمد وفيق خضع لجراحة في الحنجرة والأحبال الصوتية في المغرب، مشيرة إلى أنه سيعود إلى مصر خلال أيام.

وذكرت النقابة أن أحمد وفيق أجرى عملية جراحية في الحنجرة والأحبال الصوتية، بالمملكة المغربية، وبالتحديد في مدينة كازابلانكا، ويعود "وفيق" إلى مصر خلال الأيام المقبلة عقب إتمام شفائه، وانتهاء فترة الاستجمام التي نصحه بها الطبيب المعالج".

أحمد وفيق هو فنان مصري ولد يوم الخامس عشر من شهر يناير 1971 بالمنصورة، ويبلغ من العمر حاليا 48 سنة، وشارك في العديد من المسلسلات والأفلام، أبرزها الآخر وسكوت حنصور وبنتين من مصر، ومؤخرا ظهر مع عادل إمام في مسلسل عوالم خفية الذي سيبث في شهر رمضان المقبل.