تراند اليوم : إليسا ترد على هيفا بعدما دعمتها

في الفترة الأخيرة، تتعرض الفنانة اللبنانية إليسا لحملات هجوم متتالية، وظروف قاسية كادت تجعلها تعتزل الغناء نهائياً، وساندتها الفنانة اللبنانية هيفا وهبي حينها وتناست كل خلافتهما السابقة، ووقفت إلى جانبها في موقف لن تنساه لها إليسا.

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أمس، نشرت وهبي أكثر من فيديو تغني فيه أغنية إليسا (سهرنا يا ليل)، الأمر الذي جعل إليسا تعلق وتقول: (أحبها لإنها حقيقية، أمينة، وجميلة، وبخلاف كل شيء، هي امرأة جميلة من الخارج والداخل).

وكانت هيفا تضامنت مع صديقتها إليسا التي قالت إن ألبومها المقبل سيكون الأخير في مسيرتها الفنية، واتصلت بها واطمأنت عليها.

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