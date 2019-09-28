شاهد: متسلق يبلغ قمة جبال الألب بدون أدنى شروط السلامة

نشرت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمتسلق الألباني السويسري داني أرنولد؛ لتسلقه جبال الألب الإيطالية دون استخدام الحبال ولا أدنى معدات السلامة.

وتسلق المتسلق الألباني قمة سيما غراند Cima Grande في جبال الألب الإيطالية بتوقيت قدره 46 دقيقة و30 ثانية، حيث سجل المتسلق الألباني السويسري داني أرنولد رقماً قياسياً عالميا.

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وحطم داني أرنولد البالغ من العمر 35 عاما رقمه القياسي السابق بحوالي 19 دقيقة في التسلق الفردي الحر على أربع واجهات من الجبال الشمالية الرئيسية الستة في أوروبا.

ويواصل مرشد أوران سلسلة العروض وتحطيم الأرقام القياسية الجبلية، حيث يقوم بالتحضير لتحدٍ جديد في أوروبا خلال العام المقبل، وقمة سيما غراند تعتبر منحدرات جبلية يبلغ ارتفاعه 550 مترًا في جبال الألب الإيطالية.

جبال الألب هي سلسلة جبال في أوروبا تمتد من النمسا وسلوفينيا شرقاً،مروراً بإيطاليا وسويسرا وليختنشتاين وألمانيا وحتى فرنسا غرباً، وكلمة ألب تعني أبيض باللغة اللاتينية. أعلى قمة في سلسلة الألب هي قمة مونت بلانك أو القمة البيضاء الواقعة على الحدود الفرنسية-الإيطالية ويبلغ ارتفاعها 4810 متراً.