شاهد: سما المصري ترقص بالبكيني وتثير جدلا واسعا

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة المصرية ​سما المصري التي أثارت جدلا كبيرا بين المتابعين بعد نشرها مقطع فيديو جديد لها على صفحتها الخاصة .

وظهرت الفنانة المصرية في هذا الفيديو مستلقية وتمرّر خصل شعرها على وجهها بطريقة مثيرة، وذلك على انغام اغنية هندية، ويبدو ان تقلّد شخصية المرأة اللعوب.

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وعلّقت سما المصري على الفيديو قائلة: "وده كان اخر مشهد من فيلم ايغمالادوس المرأة اللعوب...قريبا بالاسواق".

الجدير ذكره أن سما المصري كانت قد نشرت مؤخرا مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس البحر وفوقها Paraillot أزرق شفاف كشف عن صدرها وفخذيها بشكل واضح.

والفنانة سما المصري اسمها الحقيقي سامية، فنانة مصرية امتهنت الغناء و الغناء الرقص و التمثيل، عملت في بدايتها كمذيعة بقناة المحور الفضائية بعد تخرجها من الجامعة لكنها تركت هذا المجال وتفرغت للعمل في المجال الفني.