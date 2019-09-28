وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعلن اسماء الرعاية الوجبة الخامسة في العراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، السبوع الماضي، عن اسماء المستفيدين من الرعاية الوجبة الخامسة، وفي كافة المحافظات دون استثناء. الاسماء اضغط هنــــا

في سياق آخر، ترأس وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان اجتماعا لمجلس ادارة صندوق ضمان وتقاعد العمال بحضور اعضاء المجلس وممثلين عن اتحادي الصناعات العراقي ونقابات العمال في العراق، لمناقشة التقرير الخاص بالشركات المتاحة للاستثمار.

وقال الوزير خلال الاجتماع الذي عقد الخميس الموافق 26-9-2019 ان الوزارة عقدت سلسلة لقاءات مع وزارة الصناعة لمناقشة موضوع استثمار الشركات خاصة وان هناك شركات لديها خطوط انتاجية حديثة واخرى بحاجة الى تأهيل.

ووجه عبدالزمان بتشكيل لجنة من اعضاء المجلس لاختيار المشاريع ودراسة الجدوى لكل مشروع من ناحية عدد العاملين ومستوى الانتاج والتسويق، وهل هو عقد مشاركة او تأهيل وتطوير لكون الصندوق سيدخل كمستثمر لتلك المشاريع.

واشار الى ان اللجنة سيقع عليها اجراء زيارات ميدانية للمشاريع مع امكانية الاستعانة بخبرة اتحاد الصناعات وكذلك نقابات العمال ، مؤكدا اهمية تحديد سقف زمني والعمل بخطى سريعة لتحقيق مستويات انتاج عالية.