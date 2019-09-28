شاهد: قصة اغتصاب وتعذيب الطفلة جنة تشعل مواقع التواصل

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، وفاة الطفلة جنة البالغة من العمر 5 سنوات، حيث أثارت قصة اغتصابها وتعذيبها جدلا واسعا بعد الكشف عن آثار ضرب وحروق على جسدها.

من جهته، قال سعد مكي وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية وفقا لما نقلته صحيفة الأهرام: "وفاة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها، بعد توقف عضلة القلب، وذلك بالمستشفى الدولي في المنصورة".

وذكرت الصحيفة أن الطفلة "دخلت مستشفى شربين العام وبمناظرتها تبين وجود إصابات متعددة بالجسم وحروق قديمة وحديثة، وتم إبلاغ الشرطة ونقلت لمستشفى المنصورة الدولي".

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وجرى استجواب جدها لوالدها "اتهم جدتها لوالدتها بتعذيبها وحرقها بدعوى تبولها اللاإرادي، وتم صدور قرار مساء الأربعاء بحبس الجدة 15 يوما على ذمة التحقيقات"، وفقا للأهرام.

وجاء إعلان الوفاة بعد يوم واحد على إعلان، وزارة الصحة أن العلامات الحيوية للطفلة جنة المحتجزة بمستشفى المنصورة الدولي، تحسنت، ويتم توفير احتياجاتها بالتنسيق مع إدارة المستشفى والأطباء المتابعين.

يشار إلى أن قضية الطفلة جنة أثارت تفاعلا واسعا برز بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله المغردون: