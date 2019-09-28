حقيقة وفاة العراقية ميلاد سري بشكل مفاجئ

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أنباء عن وفاة العراقية ميلاد سري بشكل مفاجئ، دون تأكيد هذا الخبر من مصادر رسمية أو عائلية مقربة.

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة العراقية ميلاد سري، عن تفاصيل جديدة بشأن إصابتها بمرض السرطان، فيما علقت على الحملة “المسيئة” التي تعرضت لها.

وقالت سري في حوار تلفزيوني، إن "المرض أصابها في عام 2011 وتماثلت للشفاء بعد تلقي العلاج لكنه عاد مرة أخرى في بداية عام 2018″، مبينة أن “المرض هو سرطان الأذن الوسطى، وهو مرض نادر".

وأكدت سري، أنها سافرت إلى خارج البلاد لتلقي العلاج، موضحة أن "العلاج لا يتوفر في العراق، حيث تفتقد البلاد إلى الجهاز الذي يتم من خلاله علاج المرض ويدعى (سباير نايف)".

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وأشارت إلى أن حديثها عن عدم نيتها تلقي العلاج كان بهدف "إراحة المسيئين لها والذين هاجموها بشكل غريب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم أشخاص لا تعرفهم إطلاقاً".

واوضحت العراقية ميلاد سري أن "كتاب دراما وصفحات تابعة لمجلات كتبت عنها أخبار غير صحيحة بهدف الحصول على الاعجابات”. وفق موقع "ناس"