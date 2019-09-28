فيديو: الممثلة الكويتية مها محمد تتحدث عن رشاقتها وغيرة البعض منها

تحدثت الممثلة الكويتية مها محمد في فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي عن رشاقتها وغيرة البعض منها نظراً لنظارة جسمها ونحافته ، بعد اتهامها بأنها أجرت عمليات شفط ونحت ، ورفضت مها محمد كشف سر رشاقتها ونظارة جسمها ، مضيفة أنها أبهرت جميع المتابعين بجسمها وبدؤوا يسألونها عن تخلصها من وزنها الزائد وان كانت قد خضعت لعملية تكميم.

فيديو مها محمد انتشر سريعاً الأمر الذي خلق موجة من الانتقادات لها حيث ذهب العديد من المتابعين للقول أنهم لم يكترثوا يوما لطريقة خسارتها وزنها ولا يهمهم الأمر.

وكانت الممثلة مها محمد قد نقلت خلال الفترة الماضية الى المستشفى من أجل اجراء عملية جراحية لاستئصال المرارة.

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ونشر المسئول عن إدارة حساب الفنانة على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، صورة لها وهي ترقد على سرير المرض داخل أحد المستشفيات، وعلّق قائلا: ”ادعوا لها ستدخل غرفة العمليات، لاستئصال مرارة“.

وتعرضت الفنانة الكويتية لوعكة صحية، منذُ أسابيع، حيثُ تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وانتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بإصابتها بمرض أنفلونزا الخنازير الأمر الذي نفاه الطبيب المعالج لها، موضحًا أنها مصابة بانفلونزا h11.