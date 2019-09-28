حادثة سقوط آلاف من البيض في أمريكا

في حادثة غريبة من نوعها، انقلاب شاحنة محملةً بالبيض وذلك عقب اختلال توازن الشاحنة أصابها بشكل مفاجئ على طريق سريع في ولاية بنسلفانيا شمال شرق ولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت الشرطة أنه بعد اختلال توازن الشاحنة التي تنقل على متنها الآلاف من البيض، وقد تكسرت ما يقارب 136 ألف بيضة بعد سقوطها أرضاً، مضيفةً أن السائق جوزيف مايلز كان قد قام بتحميل البيض من مزرعة كارل فاوس في طريقه إلى إليزابيتاون بولاية بنسلفانيا.

ومن جهته قال منسق إدارة الطوارئ، إن هيئة الإطفاء والإنقاذ تعتزم استخدام حوالي 20 ألف غالون من المياه لغسل الطريق السريع، بعد إزالة قشور البيض وقطع الكرتون، وفقاً لموقع لـ LBC

وتسبب الحادث في إغلاق جزء من الطريق لعدة ساعات بعد الحادث، وفتحت الشرطة تحقيقا في سبب عدم ضمان أمن الحمولة من البيض ومنتجاته.