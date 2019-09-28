الفنانة التي حصلت على جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة

عقب اختتام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، تم تكريم نخبة من رواد صناعة السينما، وحصلت الفنانة المصرية هند صبري على جائزة أفضل ممثلة عن فيلمها الروائي بعنوان "نورا تحلم".

و عبرت هند صبري عن سعادتها بالجائزة، و لم تتمالك دموعها وتغالب تأثرها بعد استلام الجائزة، مضيفةً أنها سعيدة لتكريمها من مهرجان الجونة، و وصفت فرحتها لخوضها هذه التجربة، وشكرت المنتج عماد مرزوق، لأنه لم يخف على "نورا" من هند صبري، ‏وأوضحت أن صناع الأفلام المستقلة يخافون أن يعرضوا أفكارهم على النجوم الكبار لأنهم يملكون القبول والرفض.‏

ومن جهتها نشرت الاعلامية بوسي شلبي صورة عبر حسابها على منصة الانستغرام، تجمعها بالفنانة هند صبري وزوجها احمد الشريف، في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وذلك بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم نورا تحلم.

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وعلقت بوسي على الصورة قائلةً :" مبرووك بحبك يا احسن ممثلة"، وظهرت هند بالصورة وهي تحمل جائزة المهرجان برفقة زوجها، وفقاً لموقع صدى البلد.

نورا تحلم، فيلم تونسي دراما، مستوحى من قصة حقيقية، حيث تجسد هند صبري (نورا) شخصية امرأة تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي وعلاقتها بأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.

شارك في بطولة الفيلم، لطفي العبدلي (جمال)، حكيم بو مسعودي(الأسعد)، إيمان الشريف، سيف الدين الظريف وجمال ساسي، ومن تأليف وإخراج هند بوجمعة، وقد حقق نجاح كبير وإعجاب المتابعين.