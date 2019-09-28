شاهد: تامر أمين يبعث رسالة لشيرين "عفا الله عما سلف"

وجه المصري تامر أمين رسالة للمغنية المصرية شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد موقفها في حفلها الغنائي بالسعودية عندما تحدثت عن دعم مصر وحبها الكبير لبلدها، ولحظة تأثرها في الموقف، قائلاً لها :"متزعليش مني يا شيرين".

وأشاد تامر أمين خلال برنامجه آخر النهار، بموقف شيرين بعد أن طلبت من زوجها حسام حبيب الحديث بدلاً منها، ثم بكت عند حديثها عن مصر، وقال :" متزعليش مني يا شيرين لما كنت بهاجمك بسبب تصريحاتك زمان والله كان كلامي لمصلحتك فقط".

تابع: "إيه الحلاوة دي.. الأهم من اللي قولتيه إنتي وزوجك هي دموعك الغالية وكنتي بتحاولي تداريها.. دي دموع صادقة تؤكد إنك بتحبي البلد وعفا الله عما سلف".

أضاف تامر: "أنا في عز انتقادي ليكي كنت كل مرة بقول أنا عارف شيرين مش قصدها فكنت بقول متتكلميش غني بس.. لكن إذا كان كلامك انتي وجوزك بالمنظر ده حتى لو هتغلطي أنا قابل طالما مشاعر صادقة كده".

ويذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، أكدت خلال حفلها أن مصر قوية بشعبها وجيشها ورئيسها، وطلبت من زوجها أن يصعد الى المسرح ليشاركها كلمتها، قائلةً :" أخدت عهد على نفسي إني متكلمش ومقولش رأيي مقولش أي حاجة أنا بحس بيها".

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واستدركت شيرين: "لكن إحنا في وضع دلوقت لازم نقول فيه كلمة حق وأنا نفسي حسام جوزي يساعدني فيها هو هنا وأنا أحبه يشاركني الكلمة دي عشان دي رسالة وهو شخص مثقف وواعي"، وفقاً لموقع في الفن.

و وجه حسام حبيب :" أحب أوجه كلمة لبلدنا مصر وجيشنا ورئيسنا ونقولهم احنا في ضهركم ومعاكوا"، لتقاطعه شيرين، قائلة: "اللي ملوش كبير بيشتريله كبير واحنا عندنا كبير ومحتاجنا دلوقت"، ولم تستكمل حديثها بسبب بكائها الذي يُفهم مقصدها منه.