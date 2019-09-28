لهذا السبب السعودية تضع إليسا على القائمة السوداء

بعد اشتداد الخلافات بين الفنانة إليسا وتركي آل الشيخ، قد أعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودي بوضع إليسا على القائمة السوداء وعدم السماح لها المشاركة في أي حفلة من الحفلات الغنائية في السعودية.

ويذكر أن الخلافات بدأت عند طلب أحد المتابعين من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة، دعوة إليسا الى إقامة حفلات في السعودية وقال :" "أميرة الإحساس تكفى معاليك، كملها بملكة الإحساس إليسا... والله بيكون أجمل إحساس بالكون وبتولع الرياض مشاعر"، لترد عليه "عندما تريد أن تراني في حفلة موسيقية، سيحدث ذلك إذا كان الوقت مناسباً".

وأتى رد تركي آل الشيخ سريعاً، بقوله: "لهذا لم تستحق أن تدعى"، لترد عليه إليسا :" "أشكرك معالي المستشار... ليست مشكلتي إذا ما تم فهم كلامي بطريقة مغايرة... لكن لا يوجد شيء يمكنه أن يغير من محبتي للشعب السعودي"، وفقاً لموقع لبنان 24.

وسبق أن أحيت إليسا عدداً من الحفلات الغنائية في السعودية، وكانت ضمن اهتمام القائمين على تلك المهرجانات، بالتزامن مع ذلك هناك توتر في علاقتها مع شركة روتانا بعد أن قامت بحذف جميع أعمالها من موقع يوتيوب ومن تطبيق أنغامي، لتخرج إليسا وتعلن اعتزالها الوسط الفني.