تراند اليوم : هيفا تغني لإليسا – فيديو

نشرت الفنانة اللبنانية هيفا عددًا من الفيديوهات على صفحاتها، وظهرت في إحداها تغني أغنية “إلى كل اللي بيحبوني” لصديقتها وزميلتها الفنانة اللبنانية إليسا التي أطلقتها ضمن ألبومها الأخير.

“إلى كل اللي بيبحوني” تركت أثرًا لدى كل جمهور إليسا بعدما طرحت من خلال الكليب قضية مرض السرطان الذي عانت منه لكنها انتصرت عليه وغلبت بفضل إيمانها وإصرارها وحبها للحياة.

هيفا كانت دافع عن إليسا ووقفت إلى جانبها بعدما أعلنت أنها بصدد طرح الألبوم الأخير في مسيرتها الفنصية لأنها تواجه مافيات كثيرة.

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