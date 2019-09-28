جزء جديد من فيلم سبايدر مان قريباً

أعلن استوديوهات مارفل للإنتاج السينمائي، عن استمرار في إنتاج وتصوير سلسلة أفلام الرجل العنكبوت الشهير الملقب سبايدر مانSpiderman Homecoming، وذلك عقب تخاوفات من الجمهور بإختفاءه من عالم السينما.

وأوضحت شركتا سوني بكتشرز إنترتينمنت، واستوديوهات والت ديزني، أن الجزء الثالث من سبايدرمان: العودة للوطن، من بطولة توم هولاند، ماريسا تومى ومايكل كيتون ويعقوب باتالون وزنديا وجيك جيلنهال، بالإضافة لصامويل جاكسون، والفيلم من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى. من المقرر عرضه في 16 يوليو/تموز 2021.

وبدأ عرض أحدث أفلام السلسلة الرجل العنكبوت في شهر يونيو/حزيران في الولايات المتحدة، وقد جمع أعلى الايرادات على الإطلاق محققاً 1.11 مليار دولار أمريكي في أنحاء العالم في حين لم تتجاوز ميزانية الفيلم أكثر 160 مليون دولار.

وكشفت عدة تقارير ومنتجون، من بينهم كيفين فايجي، مدير إنتاج أفلام "مارفل"، إن الشركتين عجزتا عن التوصل إلى تفاهم بشأن تقاسم الشخصية في أفلامهما، بعد انتهاء أجل اتفاقهما السابق، في حين أن شركة ديزني أرادت حصة مالية أكبر في أفلام الرجل العنكبوت، المنفردة التي تنتجها سوني.

وقال فايجي اليوم "أشعر بسعادة غامرة أن رحلة "سبايدي" مع عالم "مارفل" السينمائي ستستمر، إن الرجل العنكبوت سيظهر أيضاً في فيلم ستنتجه استديوهات مارفل في المستقبل، وفقاً لموقع سبوتنيك.

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تدور أحداث الفيلم بعد معركة نيويورك التي دارت بين الأفنجر والغزاة الفضائيين. يتم التعاقد مع شركة أدريان توميز من أجل تنظيف المدينة من المخلفات. ولكن يقوم توميز باستغلال هذه الفرصة من أجل الحصول على مخلفات بعض الأسلحة لإنتاج تكنولوجيا جديدة لأسلحته بحيث تصبح أسلحة خارقة.