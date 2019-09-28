فصل معلم أمريكي بسبب وضعه هذا الاختبار حول ترامب (صورة)

فصلت إدارة مدرسة أمريكية معلم في ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب تطرقه إلى وضع سؤال في الاختبار يجبر الطلبة على اختيار أحد الرؤساء الأمريكيين لوصف الأحمق حيث كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو المقصود بين الخيارات.

وأعطى المعلم الساخر، الذي لم يكشف عن هويته، تلاميذه اختبارًا رقميًا يحتوي على عدة أسئلة متعددة الخيارات في مدرسة ”واتسون بي دانكان“ الإعدادية، في منطقة ”بالم بيتش غاردنز“، ومن بين الأسئلة، كان هناك سؤال استثنائي صدم بعض الآباء وأضحك البعض الآخر.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، طُلب من الطلاب أن يحددوا ما إذا كان دونالد ترامب، رونالد ريغان، ريتشارد نيكسون أو جيمي كارتر، هو الذي يناسب وصف: الرئيس الأمريكي الـ 45، تم تعيينه في عام 2017، ينتمي للحزب الجمهوري، رجل أعمال و“أحمق“.

وعندما لاحظ أحد آباء التلاميذ السؤال الذي رُصد في اختبار يوم الثلاثاء الماضي، نشر الخبر في سلسلة تغريدات، وقال: ”كان هذا سؤالًا حقيقيًا في اختبار ابنتي في المدرسة الإعدادية“.

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وأضاف الرجل الغاضب: ”لن أصمت على هذا الأمر، فلن نقبل باستمرار التلقين في المدارس. هل ترون كلمة أحمق في نهاية السؤال المشير لترامب!“.

من جانبه فتح مدير المدرسة ”فيليب داميكو“ تحقيقًا رسميًا في المسألة وأقال المعلم الساخر من ترامب، قبل إرسال رسالة إلى أولياء أمور الأطفال يخبرهم فيها أنه قد اتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الخطأ وفقاً لإرم نيوز.

واعتذر مدير المدرسة عن سلوك المعلم غير المقبول واللفظ المسيء قائلاً:" كان السؤال غير مناسب وأظهر سوء حكم المعلم، وقد تمت إقالة المعلم من مركزه الحالي، ولكن لا يمكنني الإفصاح عن أي تفاصيل إضافية خلال هذه المرحلة".