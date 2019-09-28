شاهد : سبب عدم دعوة مهرجان الجونة لفنان مصري شهير

تواجد معظم نجوم مصر والوطن العربي في الدورة الثالثة لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي إلا أن ممثل شهير وهو ياسر جلال لم يتواجد هذا العام ولوحظ غيابه بشكل واضح طيلة أيام المهرجان واتضح أنه لم يكن ضمن المدعوين.

وقال جلال في برنامج “عرب وود” المذاع على قنوات “روتانا” معبراً عن غضبه إنه لم يتلق دعوة لحضور الفعاليات التي اختتمت أمس الجمعة.

وأوضح: “القائمون على مهرجان الجونة لم يدعونني لحضور المهرجان في دورته الثالثة، وأتصور أن السبب هو ابتعادي عن الأضواء”.

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وأضاف: “أرى أن مهرجان الجونة يخطو خطوات إيجابية، وأتصور أنه من المهرجانات المهمة في مصر وأنا فخور بوجود مهرجان مثله في بلدنا”.

وسيشارك ياسر جلال في السباق الرمضاني القادم بمسلسل “الفتوة”، الذي يحضر له حالياً.