فيديو تعنيف جديد لطفل لبناني يهدد بالذبح

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تعنيف جديد لطفل لبناني يهدده شخص بالذبح بواسطة السكين بسبب خروجه للعب في الشارع قائلاً له "بعد بدك تضلك بالشارع بجيب السكينة بدبحك؟".

ونشر الإعلامي جو معلوف الفيديو عبر حسابه على "تويتر"، وأرفقه بالتعليق التالي: "يتم تداول فيديو هو جريمة بحق الطفولة في تعنيف من نوع آخر اصبحت مشاهده يومية. بأي حق يتم ترهيب الطفل؟ ماذا يحاول المُعنف أن يزرع في قلب كائن طري ترتعد فرائصه رعباً؟". وأعلن معلوف أن "مندوبات الاتحاد لحماية الاحداث والقضاء المختص يتابعون القضية منذ الصباح وقد تبلّغوا بإسم الوالد وعنوانه" وفقاً للبنان 24.

ويأتي هذا الفيديو بعد أيام من نشر فيديو لمواطن فلسطيني يقيم في الممكلة العربية السعودية وهو يعنف ابنته بعمر السنتان ويوسعها ضرباً بشكل وحشي بذريعة تعليمها المشي وقد أثار هذا الفيديو غضب الرأي العام العربي الذي طالب بمحاسبة الأب وإيقاع أقسى العقوبات بحقه.