بعد تعذيبها حرقاً: وفاة الطفلة جنى على يد جدتها

أعلنت وزارة الصحة المصرية صباح اليوم السبت وفاة الطفلة جنى محمد سمير حافظ والتي تبلغ من العمر خمسة أعوام متأثرة بإصابتها جراء تعذيبها على يد جدتها من طرف والدتها.

وأكد وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية سعد مكي بأن الطفلة جنى توفيت نتيجة توقف عضلة القلب بعدما تعرضت للكي بآلة حادة في أنحاء متفرقة من جسدها وفي أعضائها التناسلية.

وكانت الطفلة جنى قد أجرت عملية بتر للساق اليسرى من أعلى الركبة يوم الأربعاء الماضي، نتيجة إصابتها بغرغرينا وتورم في القدم إثر إصابتها بكسر في الساق نتيجة التعذيب الذي تعرضت له على يد جدتها وظلت دون علاج أو رعاية لفترة طويلة بالمنزل.

وكانت الجهات الطبية قد أخطرت مدير أمن الدقهلية اللواء فاضل عمار بوصول الطفلة جنى محمد سمير ومقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة للمركز مصابة بحروق في أعضائها التناسلية بالإضافة إلى كدمات وتورم شديد بالقدم وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولي فيما باشرت المباحث بالتحري في الحادثة من خلال الاتصال بجدها من جهة والدها الذي اتهم جدتها بالتعدي على حفيدتها عن طريق تسخين آلة حادة وكيها بالمنطقة الحساسة في أعضائها التناسلية وظهرها.

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وأظهرت التحريات بأن الطفلة جنى وشقيقتها الكبرى من أبوين كفيفين وانفصلا منذ أربع سنوات، وانتقلا إلى حضانة الجدة بحكم قضائي لصالحها العام الماضي، وبتقنين الإجراءات تم ضبط الجدة المتهمة.

وأنكرت المتهمة الاتهام الموجه إليها وقررت إحالة الطفلة للطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وأسبابها وقرر قاضى المعارضات إخلاء سبيل الجدة لحين ورود تقرير الطبيب الشرعي إلا أن النيابة العامة استأنفت القرار وقررت المحكمة تجديد حبس الجدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتداولت عدة مواقع مصرية الأنباء حول حقيقة تعذيب الطفلة جنى على يد جدتها خاصة بعد اغتصابها من قبل خالها ومحاولة الجدة التستر على الحادثة والادعاء بان التعذيب كان بسبب تبول الطفلة لا إرادياً، بحسب " صدى البلد".