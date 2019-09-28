شاهد: إلهام شاهين تروي لحظة دفنها وهي حيّة

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للممثلة المصرية إلهام شاهين تتحدث فيه عن حادثة دفنها وهي ما زالت حيّة و ذلك أثناء تصوير كواليس فيلم بستان الدم في فترة التسعينات.

و قالت إلهام شاهين، خلال استضافتها في برنامج أنا و بنتي عبر شاشة قناة أون إي الذي يقدمه الفنان عمرو يوسف :" كان في فيلم قديم وكان عندي 18 سنة، اسمه بستان الدم، مضيفةً :" كان من المفترض أن الفنانة يسرا تذبحني، ويدفنوني هي وعادل أدهم".

تابعت:" و كان من المفترض تصوير المشهد في تونس، وقالوا مش حنقعد نحفر في تونس، وقرروا تصوير المشهد في أي جزء في حديقة في مصر".

و أوضحت :" أنه كان فيه جزء في حديقة الأهرام، حفروا حفرة لتصوير المشهد، قالوا لي اكتمي نفسك شوية، ونحط عليك التراب، وكان أصعب مشهد في حياتي مقارنةً مع جميع المشاهد الصعبة يلي صورتها".

و وصفت إلهام شاهين اللحظة الصعبة، قائلةً :" الكارثة كانت عندما رفعوا التراب على جسمي، بصيت حواليا لقيت كمية دود كبيرة جداً"، واعتبرتها من أوحش المغامرات في حياتها.

Advertisements

يذكر أن فيلم بستان الدم، تم انتاجه في سنة 1989، من بطولة يسرا وإلهام شاهين، عادل أدهم، عزت العلايلي، صلاح نظمي، سعيد طرابيك، من تأليف أحمد صالح، وإخراج أشرف فهمي، وفقاً لموقع القدس العربي.

ويدور فكرة الفيلم : أنه يرسل البعض رجالًا لاقتحام منزل رؤوف واغتصاب ابنته، وذلك عِقابًا له على رفضه رشوة في الوزارة. ثم تتزوج الابنة بعد أن تفيق من محنتها من خطيبها ويسافرا للخارج. إلى أن تكتشف وجود علاقة بين ابنة عمتها التي ساعدتها في أزمتها وبين زوجها.