شاهد مغني راب مغربي يثير الجدل بكليب يحوي عارضات بنصف نقاب

أحدث مغني راب مغربي ضجة واسعة بعد ظهوره في فيديو إعلاني لكليب غنائي وسط نساء يرتدين نصف نقاب مع أحذية بكعب عالٍ حمراء اللون كما ذكرت صحيفة “هيسبريس” المغربية.

واعتبر كثيرون أن الصورة تكشف عن استغلال الفنان المغربي المدعو فرنش مونتانا للدين الإسلامي، وصورة المرأة المسلمة في العالم، بشكل يؤدي إلى تشويه صورتها وفقاً لصحيفة القدس العربي.

واعتبر كثيرون أن الفنان سيخسر الكثير من جمهوره بسبب ما اعتبروه “استهزاء بالدين الإسلامي والمرأة المسلمة”.

ويعتبر الفنان فرنش مونتانا واسمهُ الحقيقي كريم خربوش مغني راب ومنتج ورجل أعمال أمريكي من اصل مغربي.