هنا الزاهد تخضع لعملية جراحية جديدة

كشفت مصادر إعلامية مصرية، عن تفاصيل العملية الجراحية التي ستخضع لها الفنانة المصرية الشابة هنا الزاهد، وذلك إثر الوعكة الصحية التي تعرضت لها بعد حفل زفافها بساعات قليلة.

وأوضحت المصادر أن الفنانة هنا الزاهد سوف تخضع لعملية "إزالة حصوات في المرارة"، وذلك عقب تعرضها لآلام شديدة بعدما تناولت وجبة في مطعم سنغافوري قبل أيام قليلة.

ووفق المصادر، فإن هنا الزاهد عادت إلى مصر مع زوجها أحمد فهمي، ومن المنتظر أن تجري عملية "إزالة حصوات في المرارة بالليزر" في بلادها.

Advertisements

وحول ما يتردد بشأن تدهور الحالة الصحية للفنانة هنا الزاهد، نفت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة المهن التمثيلية في مصر تلك الأنباء، موضحة أن حالتها مستقرة وفي تحسن متواصل وأنه يتم المتابعة معها بشكل يومي. بحسب برنامج "ترندنغ" على قناة "إم بي سي 4".





ويوم الحادي عشر من سبتمبر 2019 تزوج الممثل أحمد فهمي، الفنانة هنا الزاهد، قبل أن تتعرض لوعكة صحية أثناء قضائهما شهر العسل في أحد الفنادق السنغافورية، الأمر الذي اضطرهما إلى البقاء هناك من أجل تلقي العلاج.