نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل بصورة مع زوجها (شاهد)

نشرت الفنانة نانسي عجرم، صورة عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" برفقة زوجها طبيب الأسنان اللبناني فادي الهاشم.

وعلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على صورتها مع زوجها فادي الهاشم، وكتبت : "مين أطول"، حيث تفاعل معها العشرات من متابعيها في موقع التواصل "انستغرام".

يذكر أن نانسي عجرم متزوجة من الطبيب فادي الهاشم منذ 10 سنوات، حيث أنجبت منه ثلاثة بنات، وهن (ليا وإيلا وميلا).

وكانت نانسي عجرم قد احتفلت قبل أيام بـ"معمودية" ابنتها ليا الصغرى برفقة زوجها وبناتها، وهي المولودة التي أنجبتها مطلع العام الجاري.