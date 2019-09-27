تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

كشف فنان مصري، عن حقيقة الأنباء التي تتحدث عن تعرض الفنان الشهير عادل إمام، إلى وعكة صحية قاسية.

وأكد الفنان محمد التاجي خلال مقابلة تلفزيونية، أمس الخميس، أن صحة الفنان عادل إمام جيدة جدا، مضيفا أن المسلسل الذي يصوره مؤخرا توقف لأسباب انتاجية وليس لذلك علاقة بصحة عادل إمام.

ويشارك التاجي في مسلسل "فلانتينو" للفنان عادل إمام الذي عاد إلى استكمال التصوير منذ 20 يوما، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال شهر رمضان القادم 2020.

وأكد الفنان المصري، أنه "متابع جيد لمواقع التواصل الاجتماعي، وناشط عليها"، لافتا إلى أنه يكتب المقالات الخاصة به ولديه أصدقاء كثر عن طريق مواقع التواصل ولكنه لم يرهم أبدا.