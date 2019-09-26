شاهد: برنامج اكلناها مع وفاء موصللي على تردد قناة لنا

يستضيف الفنان السوري بسام ياخور، اليوم الخميس، في برنامج اكلناها الفنانة القديرة وفاء موصللي على تردد قناة لنا، حيث ينتظر الكثيرون من جمهور الفنانة الحلقة على أحر من الجمر.

وفي وقت سابق، نشرت الفنانة السورية وفاء موصللي على حسابها الرسمي في تطبيق ” انستقرام ” مقطع فيديو لابنتها الوحيدة نايا وهي تغني مقطعاً باللغة الإنجليزية، وأرفقت المنشور بتعليق : بإمكانيات متواضعة تعديلها وتقطيعها وتصويرها بكاميرا الجوال.

وتفاجئ الجمهور بصوتها الدافئ الذي يتخلله الخجل، حيث أن المتابعين انهالوا على المقطع بالتعليقات الإيجابية فور نشره من قبل والدتها النجمة القديرة. تابعوا برنامج أكلناها على قناة لنا

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وشاركت نايا إلى جانب والدتها في عدد من الأعمال الدرامية وذلك عندما كانت صغيرة في السن ومن هذه الأعمال : "الرابوص، آخر أيام التوت، رقصة الحبارى، قانون ولكن وبقعة ضوء".

اكلناها مع وفاء موصللي - وكانت الفنانة وفاء موصللي قد كشفت أن ابنتها تتقن الغناء باللهجة الإنجليزية أكثر من العربية، ولذلك أسست قناة لها عبر تطبيق يوتيوب لنشر البعض من أغانيها، وأشارت إلى أنها تعلمت العزف والغناء أكاديمياً منذ صغرها وتطمح للاستمرار في هذا المجال وإنتاج أعمال غنائية جميلة أقرب لموسيقى الجاز أو الروك.

تردد قناة لنا :