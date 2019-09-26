دريد لحام يرد على شائعة وفاته

عقب الفنان السوري، دريد لحام، على شائعة وفاته التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، مؤكدا​ أنه لم يعد يهتم كثيرا بالشائعات، التي باتت تلاحقه خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف لحام في تصريحات صحفية: "البعض يريدني أن أموت وليكن ذلك، اعتبروني ميتاً، اكذبوا على أنفسكم وعلى الناس وترحموا عليّ، لا مشكلة"، مشيرا إلى أن "مواقع التواصل الاجتماعي جاءت لتنهش في المجتمع العربي، الذي يعاني أصلا من عدة مشاكل".

وكانت شائعة وفاة دريد لحام أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل مصادر صحفية موثوقة تسارع بنفيها، نقلا عن مصادر فنية ومقربة.

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شارك الفنان السوري دريد لحام في 63 عملا فنيا، وكان آخر أعماله المعروضة فيلم "دمشق حلب" في عام 2018، الذي شارك في الدورة الـ34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وكان آخر أعماله التلفزيونية مسلسل "الحقائب ضبو الشناتي"، الذي عرض في عام 2014، وكانت "السقوط" في عام 2011 آخر أعماله المسرحية.

وبدأ لحام التحضيرات لفيلم سينمائي جديد، يتعاون فيه مع المخرج السوري ​باسل الخطيب​ للمرة الثانية بعد فيلم "دمشق حلب"، ويعتبر هذا العمل الأول بعد فترة انقطاعه الأخيرة عن الأعمال الفنية.