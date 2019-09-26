شكرا لبحثكم عن خبر عارض أزياء خارج عن المألوف يخطف الأنظار في باريس (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خطف عارض أزياء ألماني غريب الأطوار الأنظار في أسبوع باريس للموضة، بأسلوبه الخارج عن المألوف الذي لم تعهده عروض الأزياء بين العارضين الشباب.

وجذب ليون دين، 20 عامًا، الأنظار خلال عرض ”ميزون مارغيلا“ لربيع 2020، حيث اختتم العرض بمشية أشبه بالعارضات ولفت أنظار الحضور بغرابة أسلوبه.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية فيديو يظهر فيه ليون يسير بخطوات مثيرة للسخرية، خاصة أنه كان يرتدي حذاء طويلًا بكعب عالٍ كالذي ترتديه الفتيات.

وعلى الرغم من غرابته، إلا أنه سرق الأضواء من الحضور، وخاصة آنا وينتور، رئيس تحرير مجلة ”فوغ“، والتي كانت من أبرز حضور الصف الأول في العرض.

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ويمكن رؤية كيف رسم العارض ابتسامة على وجهها، مما يعني أنه نجح في إثارة إعجابها، حيث سبق وقالت ”آنا“: ”عندما أكون في الصف الأول، ابحث عن ما يرسم ابتسامة على وجهي“.

تأتي إطلالة ”ليون“ بين 39 إطلالة قدمها جون جاليانو في عرض ”مايزون مارغيلا“، مستوحاة من أزياء فترتي الحرب العالمية الأولى والثانية.

ويجدر بالذكر أن ليون، والذي يعيش في برلين، طالب وعازف ساكسفون، بدأ نجمه يسطع في عالم الموضة عندما شارك في عرض ”مايزون مارغيلا“ الموسم الماضي، كما أنه سبق وتعاون مع عدة علامات، بما في ذلك ”هيرميس“، و“جيه دبليو أندرسون“ و“ألكسندر مكوين“، بالإضافة إلى ”غوتشي“ و“فالنيتنو“ و“روبرتو كفالي“.