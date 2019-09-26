شاهد: التشابه الكبير بين الأمير هاري ونجله آرتشي

تداولت منصات التواصل الاجتماعي عدة صور لنجل الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، وكانت قد التقطت له الصور خلال زيارة قام بها الثنائي في أفريقيا الجنوبية، وظهر التشابه الكبير مع والده.

وانتشرت الصور على نطاق واسع في مواقع التواصل، واحدثت ضجة كبيرة بعد أن شكلت هذه الإطلالة العلنية والأولى للأمير الصغير آرتشي هاريسون ماونتباتن- وندسور، ويظهر فيها الشبه الكبير جداً مع والده هاري، حيث التقطت الصور أثناء الجولة التي قام بها الثنائي في أفريقيا الجنوبية لمؤسسة Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation الخيرية.

واشارت مجلة بريطانية في تقرير لها إلى وجود شبه كبير جداً بين الصغير آرتشي الذي يبلغ عمره 4 أشهر فقط، وبين والده هاري عندما كان عمره 8 شهور وأطل برفقة والدته الراحلة الأميرة ديانا، وفقاً لموقع لها.

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ونشرت لذلك صورة تعود إلى العام 1985 التقطت للأميرة ديانا وهي تحمل ابنها الأصغر أثناء زيارة قامت بها الأسرة لإيطاليا ولوحظ من خلالها ان الطفل يكاد يكون نسخة عن والده هاري.

يذكر أن الأمير الصغير آرتشي هاريسون ماونتباتن-وندسور ولد في6 مايو 2019 وهو الطفل الأول للأمير هاري ، دوق ساسكس ، وميغان ، دوقة ساسكس، وهو السابع في ترتيب العرش البريطاني. و يحمل الجنسيتين البريطانية و الأمريكية.