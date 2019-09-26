حلا شيحة تكشف حقيقة علاقتها مع محمد رمضان

عقبت الممثلة المصرية حلا شيحة، حول ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من أخبار تفيد وجود علاقة عاطفية وزواج من الفنان محمد رمضان، مؤكدةً أن ذلك لا أساس له من صحة.

وقالت حلا شيحة خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج عرب وود ضمن مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، :" الناس بتسألني حتى الآن هل تزوجتي من محمد رمضان؟ وبعد انتشار هذا الخبر فوراً اتصلت على زوجته وهي صديقتي لأوضح حقيقة الأمر".

وأضافت :" تجمعني علاقة صداقة قوية بزوجة محمد رمضان، وطبعاً لا يوجد أي علاقة تجمعني به ، فهو زميل عمل، منوهةً أن اخر مشاركتها الدرامية كانت في مسلسل زلزال بطولة الفنان رمضان وحقق نجاح كبير في رمضان 2019، وفقاً لموقع مجلة لها

يذكر أن حلا شيحة أثارت غضب جمهورها عبر منصة الإنستغرام، بعدما ظهرت بفستان أسود جريء على غير عادتها في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، حيث شنّ جمهورها هجومًا كبيراً.