ملابس إيفانكا ترامب تثير جدلا في الأمم المتحدة

أثارت ملابس ارتدتها إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي خلال مشاركتها في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، جدلا كبيرا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وحضرت ايفانكا ندوة حول حرية الأديان، ضمت عددا من الناشطين في هذا المجال من أنحاء العالم إلا أن إطلالتها أصبحت محل انتقاد المتابعين.

وارتدت ابنة الرئيس ترامب، قميصا أزرق اللون وتنورة بيضاء زينتها بعض الأزهار، إلا أن المثير للدهشة هو حضور إيفانكا لهذه الندوة دون ارتدائها لحمالة الصدر وفق الصور التي أظهرتها عدسات المصورين.

وعلق ناشطو مواقع التواصل، على إطلالة إيفانكا، إذ استذكروا كلاما سابقا لوالدها، حين انتقد في العام 2011 عضو الكونغرس السابق بارني فرانك، بسبب إطلالة "غير ملائمة"، مستخدمين نفس تعبير والدها لانتقادها.

من الجدير ذكره، أن إيفانكا شاركت في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع وفد الرئاسة الأمريكية، مع زوجها جاريد كوشنير.

