باميلا الكيك تفتح صفحة جديدة مع ماغي بوغصن فما سر الخلاف؟

أعلنت النجمة اللبنانية باميلا الكيك عن نيتها فتح صفحة جديدة مع الفنانة ماغي بوغصن، إثر خلاف بينهما جرَاء تصريحات الكيك الأخيرة، أثناء استضافتها في برنامج "اكلناها" مع النجم السوري باسم ياخور، والتي قالت فيها: " إن ​ماغي بو غصن​ تحاربها وتغار منها".

كما تفاجئ ياخور خلال برنامجه "أكلناها"، بجواب باميلا الكيك بعدما طرح عليها سؤال حول مدى تطور الخلاف بينها وبين ماغي بوغصن، فكان رد باميلا: "بأنها ترغب بفتح صفحة جديدة مع ماغي"، واضعة كل الخلافات جانباً، سيما بعد العملية الجراحية التي قامت بها أبو غصن مؤخراً.

ويشار إلى أن باميلا الكيك تشارك في الفيلم السينمائي "بالصدفة" إلى جانب الفنانة اللبنانية كارول سماحة والممثل اللبناني بديع أبو شقرا، من كتابة كلوديا مرشليان وإخراج باسم كريستو، وفق موقع الفن.

ويذكر أن باميلا الكيك بدأت مشوارها الفني في عام 2008 بمسلسل عصر الحريم، كما شاركت في العديد من الأعمال التي لاقت نجاحاً، ومنها مسلسل سارة، ومسلسل مدام كارمن بدور "نتاشا"، وكان آخر أدوارها المسلسل اللبناني "أجيال" للكاتبة كلوديا مرشليان.