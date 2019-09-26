تراند اليوم : فحص 100 دولار الدفعة السابعة ،، رابط فحص المنحه القطريه 100 دولار للأسر الفقيرة بغزة

من المقرر بدء عمليات صرف 100 دولار لخمسين عائلة فقيرة في قطاع غزة ،الخميس، بعد نشر وزارة التنمية الاجتماعية لرابط فحص المنحة القطرية لشهر 9 ضمن الدفعة السابعة.

ويأتي صرف المنحة القطرية 100 دولار ، بعد إعلان رسمي من السفير محمد العمادي، الذي وصل نائبه للقطاع لمتابعة ملف خط كهرباء 161 مع إسرائيل ، وإدخال معدات للمستشفى الأمريكي الميداني في شمال القطاع.

ونشرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة مساء الأربعاء، رابط فحص الأسماء المستفيدة من المنحة المالية القطرية بواقع 100 دولار لـ 50 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أنّه بإمكان المستفيدين فحص أسمائهم من هنا

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وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي أعلن مساء أمس عن أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة في غزة يوم الخميس المقبل.

وأوضح السفير العمادي في تصريح صحفي وزعته اللجنة القطرية وتسلمت "صفا" نسخة عنه أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 50 ألف أسرة فقيرة في القطاع بواقع 100 $ لكل أسرة.

وبيّن أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع لعدة أيام وفقًا لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين، تفاديا لحدوث تكدسات للمواطنين على مكاتب البريد.