اعلامية لبنانية تعلق على خبر زواجها من وائل كفوري

أوضحت الاعلامية اللبنانية جيسيكا عازار بشأن ما تم تداوله في الآونة الأخيرة حول زواجها من المغني وائل كفوري، وخرجت عن صمتها نافيةً كل هذه الاشاعات التي لا اساس لها من صحة.

وأكدت جيسيكا خلال مقابلة صحفية، أنه لا يوجد علاقة زواج تجمعها مع الفنان وائل كفوري، وما يربطني فيه صداقة قوية منذ أكثر من 13 سنة، وقالت " تفاجأت بعد الانتهاء من حفلة عيد ميلاده وانتشار الشائعات، ما كان إلها اي معنى كل هذه البلبلة".

تابعت :" الشائعات التي كانت على مر السنين جميعها غير صحيحة ولا تمد للحقيقة بأي صلة، الصداقة القوية التي تجمعني مع وائل ليست وليدة البارحة، وهذا من يجعلنا نتشارك الأيام الحلوة والأيام الصعبة ونساند بعض متل العيلة".

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واعتبرت عازار أن حياتها الخاصة ملكاً لها، مؤكدةً: "حين أقرر أن أتزوج سأعلن ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي ولن أفعلها في السر، اذا تزوجت من وائل لن أخفي ذلك، لكني لم أتزوّج منه، وفقاً لموقع لبنان 24

جيسيكا عازار، اعلامية لبنانية وإحدى أهم مذيعات الأخبار على قناة MTV اللبنانيّة وقناة القاهرة والناس، وفي عام 2015 تعرضت للاشائعات حول ارتباطها مع كاظم الساهر، خرجت الأخيرة عن صمتها وأكدت أن وجود كاظم في عيد ميلادها والتقاط صورة معه لا تعني وجود أي علاقة عاطفية معه.